Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму
Системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что враг попытался атаковать объекты на территории России около 15:45 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении Министерства обороны.
Ранее Life.ru сообщил, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников. Кроме того, российским военным удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс").
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