Минобороны: Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников за сутки

В течение минувших суток российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 69 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны были уничтожены вблизи населённых пунктов Червонопоповка, Житловка (ЛНР), Егоровка (ДНР), Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка (Запорожская область), Васильевка, Корсунка (Херсонская область), Ольшана (Харьковская область). Кроме того, российские военные перехватили реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс").

Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области. В Минобороны уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.