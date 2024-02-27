Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 10:23

Минобороны: Силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что днём 27 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны сбито шесть воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью
Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью
Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров