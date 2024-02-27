Минобороны: Силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что днём 27 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны сбито шесть воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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