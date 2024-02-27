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26 февраля, 21:09

Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в Белгородской области. Попытка террористической атаки была сорвана в 21:00 26 февраля.

"Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении воздушных целей в Белгородской области ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

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Vk / Минобороны России

Оксана Попова
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