Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в Белгородской области. Попытка террористической атаки была сорвана в 21:00 26 февраля.

"Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.