Силы ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град" в Белгородской области. Попытка террористической атаки была сорвана в 21:00 26 февраля.
"Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении воздушных целей в Белгородской области ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
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