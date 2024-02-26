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26 февраля, 17:46

Три мирных жителя погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Белгородом

Гладков: В Белгородской области три человека погибли при атаке украинского БПЛА

В Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник-камикадзе атаковал машину со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Также, по словам губернатора, три человека получили осколочные ранения. Двух пострадавших медики доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Гладков.

Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на подлёте к Белгороду
Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на подлёте к Белгороду

А ранее два мальчика пострадали от мин ВСУ в Белгородской области. Также при обстреле выбито пять окон в трёхэтажном доме, посечён легковой автомобиль.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Никита Никонов
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