Три мирных жителя погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Белгородом

В Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник-камикадзе атаковал машину со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Также, по словам губернатора, три человека получили осколочные ранения. Двух пострадавших медики доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Гладков.