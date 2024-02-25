Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на подлёте к Белгороду

На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.