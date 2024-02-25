Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 20:35

Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на подлёте к Белгороду

Губернатор Гладков: Силы ПВО сбили украинский БПЛА на подлёте к Белгороду

На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

А в ночь на воскресенье, 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны отразили несколько украинских террористических атак с применением беспилотников самолётного типа. Над территорией Белгородской области было сбито два БПЛА, над акваторией Чёрного моря — четыре.

Обложка ©

shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров