Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на подлёте к Белгороду
Губернатор Гладков: Силы ПВО сбили украинский БПЛА на подлёте к Белгороду
На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
А в ночь на воскресенье, 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны отразили несколько украинских террористических атак с применением беспилотников самолётного типа. Над территорией Белгородской области было сбито два БПЛА, над акваторией Чёрного моря — четыре.
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