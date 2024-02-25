За ночь над Белгородской областью и Чёрным морем сбили шесть беспилотников
В ночь на воскресенье, 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны отразили несколько украинских террористических атак с применением беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Чёрного моря (четыре БПЛА)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в субботу дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной два дрона ВСУ. Первый был ликвидирован около 15:00, а второй — спустя пять часов. Поздно вечером в районе хутора Развильного в Новооскольском городском округе уничтожили ещё один беспилотник.
ТАСС / Александр Полегенько