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25 февраля, 04:24

За ночь над Белгородской областью и Чёрным морем сбили шесть беспилотников

В ночь на воскресенье, 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны отразили несколько украинских террористических атак с применением беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Чёрного моря (четыре БПЛА)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что в субботу дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной два дрона ВСУ. Первый был ликвидирован около 15:00, а второй — спустя пять часов. Поздно вечером в районе хутора Развильного в Новооскольском городском округе уничтожили ещё один беспилотник.

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ТАСС / Александр Полегенько

Лариса Сафронова
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