За ночь над Белгородской областью и Чёрным морем сбили шесть беспилотников

В ночь на воскресенье, 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны отразили несколько украинских террористических атак с применением беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Чёрного моря (четыре БПЛА)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.