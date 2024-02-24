Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинской стороны совершить террористическую атаку c применением беспилотника по объектам, расположенным на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 15:00 по московскому времени <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
А сегодня утром жителей белгородского села Козинка призвали спуститься в укрытия из-за очередных украинских ударов. За два дня до этого населённый пункт был атакован ВСУ дважды за сутки. Между тем в Курской области пять сёл остались без света после вражеского обстрела.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ