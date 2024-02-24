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24 февраля, 08:27

Пять сёл в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Старовойт: Пять сёл в Курской области лишились электричества после обстрела ВСУ

Пять населённых пунктов Кореневского района в Курской области лишились электроэнергии после ударов со стороны Украины. Глава региона Роман Старовойт в личном телеграм-канале написал, что профильные службы приступят к восстановлению электроснабжения сразу же, как только это станет безопасно.

"Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населённых пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", сказано в публикации.

В Брянской области пресечена атака украинского дрона
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Ранее сегодня Life.ru сообщал о том, что людей, живущих в селе Козинка в Белгородской области, призвали спуститься в укрытия из-за очередных украинских ударов. За два дня до этого населённый пункт был атакован ВСУ дважды за сутки.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Юрий Лысенко
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