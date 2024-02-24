Пять сёл в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Пять населённых пунктов Кореневского района в Курской области лишились электроэнергии после ударов со стороны Украины. Глава региона Роман Старовойт в личном телеграм-канале написал, что профильные службы приступят к восстановлению электроснабжения сразу же, как только это станет безопасно.