В Брянской области пресечена атака украинского дрона

В Брянской области пресечена очередная воздушная атака украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор в телеграм-канале, выразив благодарность подразделениям противовоздушной обороны.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперслужбы.