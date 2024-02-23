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23 февраля, 20:39

В Брянской области пресечена атака украинского дрона

Губернатор Богомаз: Над Стародубским МО Брянской области сбит беспилотник ВСУ

В Брянской области пресечена очередная воздушная атака украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор в телеграм-канале, выразив благодарность подразделениям противовоздушной обороны.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперслужбы.

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Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике ВСУ в Клинцовском районе Брянской области и в Суражском. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений не было.

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ТАСС / Александр Полегенько

Лариса Сафронова
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