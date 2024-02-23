В Брянской области пресечена атака украинского дрона
Губернатор Богомаз: Над Стародубским МО Брянской области сбит беспилотник ВСУ
В Брянской области пресечена очередная воздушная атака украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор в телеграм-канале, выразив благодарность подразделениям противовоздушной обороны.
По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперслужбы.
Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике ВСУ в Клинцовском районе Брянской области и в Суражском. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений не было.
ТАСС / Александр Полегенько