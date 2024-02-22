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22 февраля, 20:00

В Брянской области пресекли попытку атаки украинского дрона

Губернатор Богомаз: В Суражском районе Брянской области сбит беспилотник ВСУ

В Брянской области успешно отражена атака беспилотника ВСУ, аппарат уничтожен. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что обошлось без жертв и разрушений.

В Минобороны России уточнили, что террористическая атака была отражена около 21:30 по московскому времени.

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Другой беспилотник был сбит сегодня, 22 февраля, в Клинцовском районе Брянской области. По словам Александра Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Лариса Сафронова
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