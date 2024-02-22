В Брянской области пресекли попытку атаки украинского дрона
Губернатор Богомаз: В Суражском районе Брянской области сбит беспилотник ВСУ
В Брянской области успешно отражена атака беспилотника ВСУ, аппарат уничтожен. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что обошлось без жертв и разрушений.
В Минобороны России уточнили, что террористическая атака была отражена около 21:30 по московскому времени.
Другой беспилотник был сбит сегодня, 22 февраля, в Клинцовском районе Брянской области. По словам Александра Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
ТАСС / Николай Гынгазов