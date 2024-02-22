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21 февраля, 22:19

Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

Губернатор Богомаз: Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших в результате происшествия нет.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Спустя некоторое время было сбито ещё два дрона.

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Оксана Попова
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