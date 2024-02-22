Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших в результате происшествия нет.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.