Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника

Это уже третья атака на регион за 19 февраля. Напомним, утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Пострадавших нет.