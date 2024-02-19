Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника
Богомаз: Два украинских беспилотника сбиты над Брянском, пострадавших нет
Силами ПВО РФ над Брянском уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Это уже третья атака на регион за 19 февраля. Напомним, утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Пострадавших нет.
Getty Images / Ethan Miller