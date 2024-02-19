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19 февраля, 08:34

Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника

Богомаз: Два украинских беспилотника сбиты над Брянском, пострадавших нет

Силами ПВО РФ над Брянском уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Это уже третья атака на регион за 19 февраля. Напомним, утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Иван Косицын
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