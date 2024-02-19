Над Брянской областью сбили украинский реактивный беспилотник самолётного типа
Богомаз заявил об уничтожении реактивного беспилотника над Брянской областью
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны РФ", — отметил глава области в телеграм-канале.
По словам Богомаза, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 105 беспилотников ВСУ. Также были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня Himars.
Shutterstock