Над Брянской областью сбили украинский реактивный беспилотник самолётного типа

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны РФ", — отметил глава области в телеграм-канале.

По словам Богомаза, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.