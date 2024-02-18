Франция планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе в ближайшие недели

Франция планирует поставить ВСУ новейшие дроны-камикадзе, сообщил глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche. По его словам, речь идёт о беспилотниках нового поколения, которые сейчас тестируются во Франции.

"Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели", — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что 16 февраля Макрон и Зеленский встретились в Париже, где подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Документ предусматривает выделение Киеву трёх миллиардов евро в этом году. Договор подписан сроком на десять лет, но может действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО.