Российские ПВО за сутки сбили более сотни украинских БПЛА

Российские ПВО за сутки уничтожили 105 беспилотников, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня Himars ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской Народной Республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой Народной Республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области", — уточняется в сообщении.