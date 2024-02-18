Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 11:53

Российские ПВО за сутки сбили более сотни украинских БПЛА

Минобороны РФ: За сутки в зоне СВО уничтожено 105 украинских дронов

Российские ПВО за сутки уничтожили 105 беспилотников, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня Himars ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской Народной Республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой Народной Республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области", — уточняется в сообщении.

Минобороны РФ: Средствами ПВО уничтожен БПЛА над Брянской областью
Минобороны РФ: Средствами ПВО уничтожен БПЛА над Брянской областью

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились за сутки до 400 военнослужащих на Донецком направлении. Кроме того, вражеская сторона потеряла три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров