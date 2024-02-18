Российские ПВО за сутки сбили более сотни украинских БПЛА
Минобороны РФ: За сутки в зоне СВО уничтожено 105 украинских дронов
Российские ПВО за сутки уничтожили 105 беспилотников, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня Himars ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской Народной Республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой Народной Республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области", — уточняется в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились за сутки до 400 военнослужащих на Донецком направлении. Кроме того, вражеская сторона потеряла три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин