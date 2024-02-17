Минобороны РФ: Средствами ПВО уничтожен БПЛА над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Всего за минувшую ночь в области были уничтожены пять вражеских беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. При этом по всей России удалось поразить 33 украинских дрона.