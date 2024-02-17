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17 февраля, 06:04

ПВО отразила ночную атаку 33 дронов ВСУ в регионах России

Минобороны: Ночью системы ПВО отразили атаку 33 украинских БПЛА по территории РФ

Сегодняшней ночью российские системы ПВО отразили массовую атаку 33 украинских беспилотников по российским территориям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", говорится в публикации ведомства.

Киев собирался нанести удары по пяти российским регионам. Больше всего целей было сбито противовоздушной обороной России над Брянской областью — 18 беспилотников. При этом над Белгородской областью было уничтожено четыре БПЛА, над Воронежской — четыре, над Курской — один и над Калужской — шесть.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что утром 15 февраля Российская армия совершила групповой удар по предприятиям украинского ВПК. Цель атаки была достигнута, поразить удалось все объекты, отметили в военном ведомстве. В частности, удары наносились по местам производства и ремонта авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, боеприпасов для миномётов и заводам, где производится топливо для нужд военной техники армии Украины.

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Юрий Лысенко
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