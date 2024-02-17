ПВО отразила ночную атаку 33 дронов ВСУ в регионах России

Сегодняшней ночью российские системы ПВО отразили массовую атаку 33 украинских беспилотников по российским территориям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — говорится в публикации ведомства.

Киев собирался нанести удары по пяти российским регионам. Больше всего целей было сбито противовоздушной обороной России над Брянской областью — 18 беспилотников. При этом над Белгородской областью было уничтожено четыре БПЛА, над Воронежской — четыре, над Курской — один и над Калужской — шесть.