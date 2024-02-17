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17 февраля, 05:04

Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили крышу дома в Воронеже

Обломками сбитого украинского беспилотника была повреждена крыша частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, жильцы не пострадали.

"По уточнённым данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет", написал он и пообещал помочь хозяевам с ремонтом в кратчайшие сроки.

На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона
На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона

Как уже писал Life.ru, также минувшей ночью беспилотники были сбиты над Калужской и Белгородской областями. А вечером 16 февраля воздушные цели были уничтожены у границы Ростовской области.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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