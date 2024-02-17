Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили крышу дома в Воронеже
Обломками сбитого украинского беспилотника была повреждена крыша частного дома в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, жильцы не пострадали.
"По уточнённым данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет", — написал он и пообещал помочь хозяевам с ремонтом в кратчайшие сроки.
Как уже писал Life.ru, также минувшей ночью беспилотники были сбиты над Калужской и Белгородской областями. А вечером 16 февраля воздушные цели были уничтожены у границы Ростовской области.
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