На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона
Три украинских беспилотника уничтожили на подлёте к Воронежу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется", — написал глава региона, добавив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Также минувшей ночью беспилотники были сбиты над Калужской и Белгородской областями. Также вечером 16 февраля воздушные цели были сбиты у границы Ростовской области.
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