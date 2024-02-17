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17 февраля, 04:28

На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона

Три украинских беспилотника уничтожили на подлёте к Воронежу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется", — написал глава региона, добавив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Пять беспилотников ВСУ уничтожены за ночь в Брянской области
Пять беспилотников ВСУ уничтожены за ночь в Брянской области

Также минувшей ночью беспилотники были сбиты над Калужской и Белгородской областями. Также вечером 16 февраля воздушные цели были сбиты у границы Ростовской области.

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Getty Images / NiseriN

Артур Лапсаков
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