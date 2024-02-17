На подлёте к Воронежу уничтожили три украинских дрона

Три украинских беспилотника уничтожили на подлёте к Воронежу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется", — написал глава региона, добавив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.