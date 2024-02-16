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16 февраля, 20:54

У границы Ростовской области сбиты воздушные цели

Губернатор Голубев сообщил о поражении воздушных целей вблизи Ростовской области

Размещённые в Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны поразили ряд воздушных целей. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что летательные аппараты были уничтожены до входа в воздушное пространство области.

"Подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", — написал чиновник.

Ростовчане сообщили о громком взрыве и дыме, но власти опровергли работу ПВО
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А несколькими часами ранее беспилотник ВСУ был уничтожен над Брянской областью. В результате падения обломков дрона никто не пострадал.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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