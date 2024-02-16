У границы Ростовской области сбиты воздушные цели
Губернатор Голубев сообщил о поражении воздушных целей вблизи Ростовской области
Размещённые в Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны поразили ряд воздушных целей. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Василий Голубев.
Губернатор уточнил, что летательные аппараты были уничтожены до входа в воздушное пространство области.
"Подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", — написал чиновник.
А несколькими часами ранее беспилотник ВСУ был уничтожен над Брянской областью. В результате падения обломков дрона никто не пострадал.
VK / Минобороны России