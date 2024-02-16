Ростовчане сообщили о громком взрыве и дыме, но власти опровергли работу ПВО
В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, который был слышен во всех частях города, после чего очевидцы обратили внимание на столб белого дыма. Горожане подумали, что это работа ПВО, однако власти опровергли информацию об этом. Природа дыма оказалась совсем иной, сообщает Don Mash.
Громкий звук и белый дым в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / Don Mash
Телеграм-канал со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ростовской области Ирину Четвертакову сообщает, что военные опровергли работу ПВО. При этом белый дым оказался паром из ТЭЦ. Причина шума пока что остаётся неизвестной.
А ранее Life.ru рассказывал, как под Ростовом муляж приняли за самодельное взрывное устройство. Из-за опасной находки сапёров на ж/д станцию пришлось вызывать целых три раза. При этом ни один из инцидентов не повлиял на график движения поездов. Сейчас полиция разыскивает "шутников".
T.me / Don Mash