Ростовчане сообщили о громком взрыве и дыме, но власти опровергли работу ПВО

В Ростове-на-Дону раздался громкий взрыв, который был слышен во всех частях города, после чего очевидцы обратили внимание на столб белого дыма. Горожане подумали, что это работа ПВО, однако власти опровергли информацию об этом. Природа дыма оказалась совсем иной, сообщает Don Mash.

Громкий звук и белый дым в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / Don Mash

Телеграм-канал со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ростовской области Ирину Четвертакову сообщает, что военные опровергли работу ПВО. При этом белый дым оказался паром из ТЭЦ. Причина шума пока что остаётся неизвестной.