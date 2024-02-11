На ж/д станцию под Ростовом третий раз вызвали сапёров из-за похожего на СВУ предмета В Ростовской области на ж/д станции нашли третий за месяц муляж СВУ 11 февраля, 12:56 Обложка © Shutterstock

В Ростовской области полиция разыскивает злоумышленников, которые трижды подбрасывали муляжи взрывных устройств у грузовой станции Несветай. Об этом сообщает SHOT.

Первый случай произошёл в конце января. Вблизи платформы нашли подозрительную коробку, привязанную к железнодорожным путям и с проводами к телефону "Нокиа". Второй эпизод зафиксирован уже 7 февраля. На рельсах лежал чёрный пакет с торчащими проводами. Внутри оказалась старая батарейка без взрывчатки.

И, наконец, накануне лжеминёры заставили поволноваться сотрудников станции, прикрепив к путям будильник с проводками и батареей. Взрывное устройство вновь отсутствовало. Инциденты не повлияли на график движения поездов, полиция ищет преступников.

Ранее сообщалось, что в Мордовии вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз срывавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. Письма с информацией о якобы заложенных бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до Нового года.

Авторы Татьяна Миссуми