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На ж/д станцию под Ростовом третий раз вызвали сапёров из-за похожего на СВУ предмета

В Ростовской области на ж/д станции нашли третий за месяц муляж СВУ

11 февраля, 12:56
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Ростовской области полиция разыскивает злоумышленников, которые трижды подбрасывали муляжи взрывных устройств у грузовой станции Несветай. Об этом сообщает SHOT.

Первый случай произошёл в конце января. Вблизи платформы нашли подозрительную коробку, привязанную к железнодорожным путям и с проводами к телефону "Нокиа". Второй эпизод зафиксирован уже 7 февраля. На рельсах лежал чёрный пакет с торчащими проводами. Внутри оказалась старая батарейка без взрывчатки.

И, наконец, накануне лжеминёры заставили поволноваться сотрудников станции, прикрепив к путям будильник с проводками и батареей. Взрывное устройство вновь отсутствовало. Инциденты не повлияли на график движения поездов, полиция ищет преступников.

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Ранее сообщалось, что в Мордовии вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз срывавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. Письма с информацией о якобы заложенных бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до Нового года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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