В Мордовии подростки пять раз "минировали" школу, потому что им надоело учиться

В Мордовии вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз сорвавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. По данным SHOT, письма с информацией о якобы заложенных там бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до почти самого Нового года.

Всё это время экстренным службам приходилось эвакуировать более 200 детей. В конце концов план малолетних "террористов" по продлению каникул провалился и их задержали. Оказалось, что к нарушению закона причастны шестеро 15-летних подростков. На допросе они признались, что просто устали учиться.

Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры". Все школьники живут в благополучных семьях, им избрали меру пресечения в виде присмотра.

Одна из эвакуаций школы в Мордовии. Фото © ГУ МЧС России по Республике Мордовия