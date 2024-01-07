В Мордовии подростки пять раз "минировали" школу, потому что им надоело учиться
В Мордовии возбудили уголовные дела против подростков за лжеминирование школы
Одна из эвакуаций школы в Мордовии. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Мордовия
В Мордовии вычислили группу несовершеннолетних лжеминёров, пять раз сорвавших учебный процесс в школе села Старое Шайгово. По данным SHOT, письма с информацией о якобы заложенных там бомбах поступали с разных страниц в социальных сетях с конца ноября до почти самого Нового года.
Всё это время экстренным службам приходилось эвакуировать более 200 детей. В конце концов план малолетних "террористов" по продлению каникул провалился и их задержали. Оказалось, что к нарушению закона причастны шестеро 15-летних подростков. На допросе они признались, что просто устали учиться.
Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры". Все школьники живут в благополучных семьях, им избрали меру пресечения в виде присмотра.
Одна из эвакуаций школы в Мордовии. Фото © ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Ранее в Красноярском крае арестовали 17-летнего подростка, успевшего за три года "заминировать" 350 учреждений. За "обезвреживание" бомбы он требовал деньги. Свою вину парень признал, заведено уголовное дело.