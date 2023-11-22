Омский студент получил срок за "минирование" более 800 объектов в России и Белоруссии
Россиянин получил 2,5 года за "минирование" более 800 объектов в РФ и Белоруссии
Советский районный суд Омска вынес приговор россиянину, "заминировавшему" более 800 объектов в России и Белоруссии. Молодого человека осудили на два с половиной года тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
19-летний студент Сергей Михель рассылал угрозы о минировании с электронных почтовых адресов иностранных доменов. Сообщения получили 395 российских и 450 белорусских учреждений образования, здравоохранения, органов власти и управления, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
"По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Советским районным судом Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учётом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 года лишения свободы", — сообщили в ФСБ, добавив, что молодой человек также оштрафован на два с половиной миллиона рублей.
А ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростка по подозрению в лжеминировании. Мальчик хотел взорвать магазин и находящуюся по соседству гимназию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", однако пока школьника отпустили под подписку о невыезде.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ