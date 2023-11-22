Омский студент получил срок за "минирование" более 800 объектов в России и Белоруссии

Советский районный суд Омска вынес приговор россиянину, "заминировавшему" более 800 объектов в России и Белоруссии. Молодого человека осудили на два с половиной года тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

19-летний студент Сергей Михель рассылал угрозы о минировании с электронных почтовых адресов иностранных доменов. Сообщения получили 395 российских и 450 белорусских учреждений образования, здравоохранения, органов власти и управления, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

"По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Советским районным судом Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учётом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 года лишения свободы", — сообщили в ФСБ, добавив, что молодой человек также оштрафован на два с половиной миллиона рублей.