На Урале задержали ученика элитной гимназии, с телефона которого обещали взорвать школу

В Екатеринбурге задержали ученика элитной гимназии, с телефона которого обещали взорвать магазин и находящуюся по соседству гимназию. Сообщение пришло на горячую линию торговой точки вечером 20 августа.

По данным SHOT, в сообщении с угрозой значилось, что 4 кг гексогеновой бомбы могут разнести не только сам магазин, но и школу. На место оперативно приехали кинологи, но никаких взрывных устройств не нашли.

По подозрению в лжеминировании задержали 14-летнего ученика другой гимназии. Подросток отказался что-либо объяснять, сославшись на 51-ю статью Конституции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", а школьник пока продолжает учёбу, его отпустили под подписку о невыезде.