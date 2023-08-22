"Зарядье" снова "заминировали", на этот раз от имени московского школьника
Парк "Зарядье" в Москве снова закрыли из-за сообщения с угрозой взрыва
Парк "Зарядье" в центре Москвы снова закрыли из-за сообщения с угрозой взрыва. Как пишет SHOT, на этот раз его "заминировали" от имени 15-летнего столичного школьника.
По данным телеграм-канала, в письме, отправленном на почту парка, автор требует 666 тысяч рублей, а иначе якобы приведёт в действие взрывное устройство, потому что "ненавидит природу". На месте работают полицейские.
Напомним, 15 августа из "Зарядья" тоже эвакуировали посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва. Тогда на почту парка пришло письмо от "18-летнего рэпера Елисея" с угрозой и требованием перевести 666 миллионов рублей. 16 августа пришло письмо с угрозой от "студента МФЮА Павла". Он тоже требовал деньги.
ТАСС / Софья Сандурская