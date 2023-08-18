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18 августа, 09:52

Две тысячи человек эвакуированы в "Москве-Сити" из-за фейка о прилёте БПЛА

<p>Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за информации о якобы прилёте БПЛА. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55766" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за информации о якобы прилёте БПЛА. Обложка © Telegram / SHOT

В "Москве-Сити" около двух тысяч человек были спешно эвакуированы из здания из-за анонимного сообщения о скором прилёте беспилотника. Туда прибыли спасатели, но в итоге оказалось, что информация ложная.

Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за ложной информации о прилёте БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует видео и фото с обстановкой из делового центра. На этих кадрах видно, что к месту ЧП прибыли несколько пожарных машин, люди выходят из зданий.

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Сегодня рано утром об уничтожении беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. В аэропорту Внуково временно в целях безопасности отложили вылеты и прилёты самолётов, но к настоящему времени воздушное пространство открыли.

Никита Осипов
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