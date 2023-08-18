Две тысячи человек эвакуированы в "Москве-Сити" из-за фейка о прилёте БПЛА
Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за информации о якобы прилёте БПЛА. Обложка © Telegram / SHOT
В "Москве-Сити" около двух тысяч человек были спешно эвакуированы из здания из-за анонимного сообщения о скором прилёте беспилотника. Туда прибыли спасатели, но в итоге оказалось, что информация ложная.
Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за ложной информации о прилёте БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует видео и фото с обстановкой из делового центра. На этих кадрах видно, что к месту ЧП прибыли несколько пожарных машин, люди выходят из зданий.
Сегодня рано утром об уничтожении беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. В аэропорту Внуково временно в целях безопасности отложили вылеты и прилёты самолётов, но к настоящему времени воздушное пространство открыли.