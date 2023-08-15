Из парка "Зарядье" в Москве эвакуируют посетителей из-за сообщения с угрозами

А ранее в здании нефтегазовой компании "Сибур" в Москве тоже была объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва. Паника поднялась из-за сообщения от некоего студента техникума. Он отправил на почту холдинга мейл с угрозами, что взорвёт здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.