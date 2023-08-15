Из парка "Зарядье" в Москве эвакуируют посетителей из-за сообщения с угрозами
Из парка "Зарядье" в Москве эвакуируют посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, на почту парка пришло письмо с угрозой и требованием перевести ₽666 млн 18-летнему рэперу Елисею. Экстренные службы проверяют сообщение.
А ранее в здании нефтегазовой компании "Сибур" в Москве тоже была объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва. Паника поднялась из-за сообщения от некоего студента техникума. Он отправил на почту холдинга мейл с угрозами, что взорвёт здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.
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ТАСС / Михаил Метцель