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15 августа, 15:03

Из парка "Зарядье" в Москве эвакуируют посетителей из-за сообщения с угрозами

Из парка "Зарядье" в Москве эвакуируют посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, на почту парка пришло письмо с угрозой и требованием перевести ₽666 млн 18-летнему рэперу Елисею. Экстренные службы проверяют сообщение.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

А ранее в здании нефтегазовой компании "Сибур" в Москве тоже была объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва. Паника поднялась из-за сообщения от некоего студента техникума. Он отправил на почту холдинга мейл с угрозами, что взорвёт здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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