С трёх этажей Эйфелевой башни сегодня эвакуировали людей после полученного сообщения об угрозе взрыва. По данным BFMTV, на месте ЧП работают сапёры, чтобы проверить территорию. Сейчас достопримечательность закрыта для посетителей.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании. Видео © Twitter / Mireille Webber

"Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", — отмечает телеканал.