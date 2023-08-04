Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" Останкинской телебашни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, несмотря на сообщение о "минировании", сама башня и телецентр на улице Академика Королёва продолжает работать в штатном режиме. Эвакуация не проводилась, на место ЧП были отправлены специалисты.