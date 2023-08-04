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4 августа, 10:00

Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" Останкинской телебашни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, несмотря на сообщение о "минировании", сама башня и телецентр на улице Академика Королёва продолжает работать в штатном режиме. Эвакуация не проводилась, на место ЧП были отправлены специалисты.

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Ранее Лайф писал, что сотрудников Останкинской башни в Москве два дня подряд эвакуировали из-за сообщений о минировании. Никаких угроз обнаружено не было.

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Telegram / ostankino_tvtower

Наталья Исакова
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