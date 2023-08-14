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14 августа, 08:24

Студент техникума пригрозил взорвать здание "Сибура", если ему не переведут 300 тысяч

SHOT: Сотрудников "Сибура" эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва

Эвакуация объявлена в здании нефтегазовой компании "Сибур" в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в эти минуты сотрудников выводят из штаб-квартиры на улице Кржижановского. Паника поднялась из-за сообщения от некоего студента техникума. Он отправил на почту холдинга мейл с угрозами, что взорвёт здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные угрожали взорвать Останкинскую телебашню. Злоумышленники отправили анонимные сообщения о "минировании", однако работа башни и телецентра на улице Академика Королёва нарушена не была: эвакуация не проводилась, а сотрудники продолжили заниматься делами.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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