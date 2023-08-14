Студент техникума пригрозил взорвать здание "Сибура", если ему не переведут 300 тысяч

По данным телеграм-канала, в эти минуты сотрудников выводят из штаб-квартиры на улице Кржижановского. Паника поднялась из-за сообщения от некоего студента техникума. Он отправил на почту холдинга мейл с угрозами, что взорвёт здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.