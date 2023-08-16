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16 августа, 07:13

"Зарядье" второй день подряд получает сообщение с угрозой взрыва

SHOT: Из парка "Зарядье" в Москве снова эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Людей эвакуируют из парка "Зарядье" в Москве после сообщения с угрозами взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Эвакуация людей из парка "Зарядье" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Письмо с угрозой на почту парка пришло от человека, назвавшего себя студентом МФЮА Павлом. В сообщении говорится о заложенном самодельном взрывном устройстве. Парень требует перевести 600 тысяч рублей на номер его матери. Однако сама женщина рассказала, что сын находится под домашним арестом без доступа к телефону и компьютеру. Ранее уже кто-то сообщал о "минировании" объектов от имени Павла.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Напомним, накануне из "Зарядья" тоже эвакуировали посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва. По предварительным данным, на почту парка пришло письмо с угрозой и требованием перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу Елисею. В тот же день "Зарядье" возобновило работу.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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