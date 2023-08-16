"Зарядье" второй день подряд получает сообщение с угрозой взрыва

Людей эвакуируют из парка "Зарядье" в Москве после сообщения с угрозами взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Письмо с угрозой на почту парка пришло от человека, назвавшего себя студентом МФЮА Павлом. В сообщении говорится о заложенном самодельном взрывном устройстве. Парень требует перевести 600 тысяч рублей на номер его матери. Однако сама женщина рассказала, что сын находится под домашним арестом без доступа к телефону и компьютеру. Ранее уже кто-то сообщал о "минировании" объектов от имени Павла.