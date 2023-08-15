Регион

Уведомления отключены

15 августа, 16:17

Парк "Зарядье" в Москве возобновил работу после сообщений с угрозами

Парк "Зарядье" в Москве снова работает в штатном режиме — ранее его закрывали из-за сообщения с угрозами взрыва. По данным пресс-службы парка, опасных устройств на территории не обнаружено.

"Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", — цитирует РИА "Новости" сообщение.

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения о минировании

Напомним, ранее из "Зарядья" эвакуировали посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва. По предварительным данным, на почту парка пришло письмо с угрозой и требованием перевести ₽666 млн 18-летнему рэперу Елисею.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров