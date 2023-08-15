Парк "Зарядье" в Москве возобновил работу после сообщений с угрозами
Парк "Зарядье" в Москве снова работает в штатном режиме — ранее его закрывали из-за сообщения с угрозами взрыва. По данным пресс-службы парка, опасных устройств на территории не обнаружено.
"Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", — цитирует РИА "Новости" сообщение.
Напомним, ранее из "Зарядья" эвакуировали посетителей из-за сообщения с угрозами взрыва. По предварительным данным, на почту парка пришло письмо с угрозой и требованием перевести ₽666 млн 18-летнему рэперу Елисею.
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ТАСС / Софья Сандурская