Использованная секс-игрушка так напугала двух москвичек, что те вызвали полицию
В Москве девушки обнаружили подозрительный предмет, оказавшийся секс-игрушкой
В Москве две девушки приняли резиновую вагину за гранату и вызвали полицию. Обложка © Telegram / Mash
В Москве две девушки заметили на улице подозрительный предмет и вызвали полицию. Оказалось, что их находка является выброшенной использованной резиновой вагиной.
Как сообщает Mash, инцидент произошёл в Петровско-Разумовском проезде. На вызов приехали оперслужбы, которые при ближайшем рассмотрении выяснили, что подозрительный предмет является секс-игрушкой. Сотрудники рассказали об этом вызвавшим их девушкам. Те смутились и спешно покинули "место происшествия".
Ранее в Москве поступило сообщение о том, что все торговые центры города "заминированы". Оперативные службы проводили проверку, но без эвакуации.