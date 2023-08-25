Использованная секс-игрушка так напугала двух москвичек, что те вызвали полицию

В Москве две девушки заметили на улице подозрительный предмет и вызвали полицию. Оказалось, что их находка является выброшенной использованной резиновой вагиной.

Как сообщает Mash, инцидент произошёл в Петровско-Разумовском проезде. На вызов приехали оперслужбы, которые при ближайшем рассмотрении выяснили, что подозрительный предмет является секс-игрушкой. Сотрудники рассказали об этом вызвавшим их девушкам. Те смутились и спешно покинули "место происшествия".