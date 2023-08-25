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25 августа, 14:16

Использованная секс-игрушка так напугала двух москвичек, что те вызвали полицию

В Москве девушки обнаружили подозрительный предмет, оказавшийся секс-игрушкой

<p>В Москве две девушки приняли резиновую вагину за гранату и вызвали полицию. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

В Москве две девушки приняли резиновую вагину за гранату и вызвали полицию. Обложка © Telegram / Mash

В Москве две девушки заметили на улице подозрительный предмет и вызвали полицию. Оказалось, что их находка является выброшенной использованной резиновой вагиной.

Как сообщает Mash, инцидент произошёл в Петровско-Разумовском проезде. На вызов приехали оперслужбы, которые при ближайшем рассмотрении выяснили, что подозрительный предмет является секс-игрушкой. Сотрудники рассказали об этом вызвавшим их девушкам. Те смутились и спешно покинули "место происшествия".

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Ранее в Москве поступило сообщение о том, что все торговые центры города "заминированы". Оперативные службы проводили проверку, но без эвакуации.

Илья Суриков
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