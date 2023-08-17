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17 августа, 14:04

В Москве "заминировали" все торговые центры

В Москве поступило сообщение о том, что все торговые центры столицы "заминированы". Предупреждение об этом поступило с Украины, эвакуация не проводится. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в торговых центрах Москвы. Предварительно, с Украины", — приводит агентство слова источника из экстренных служб.

Он рассказал, что оперативные службы проводят проверку, но эвакуация при этом не проводится.

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

Ранее Лайф рассказывал, что ненастоящий десантник с игрушечным пистолетом "заминировал" башню "Москвы-Сити" в День ВДВ. Прибывшие на место ЧП полицейские не нашли ничего подозрительного и принялись искать злоумышленника, и вскоре это удалось.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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