В Москве "заминировали" все торговые центры

В Москве поступило сообщение о том, что все торговые центры столицы "заминированы". Предупреждение об этом поступило с Украины, эвакуация не проводится. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в торговых центрах Москвы. Предварительно, с Украины", — приводит агентство слова источника из экстренных служб.

Он рассказал, что оперативные службы проводят проверку, но эвакуация при этом не проводится.