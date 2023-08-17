В Москве "заминировали" все торговые центры
В Москве поступило сообщение о том, что все торговые центры столицы "заминированы". Предупреждение об этом поступило с Украины, эвакуация не проводится. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в торговых центрах Москвы. Предварительно, с Украины", — приводит агентство слова источника из экстренных служб.
Он рассказал, что оперативные службы проводят проверку, но эвакуация при этом не проводится.
Ранее Лайф рассказывал, что ненастоящий десантник с игрушечным пистолетом "заминировал" башню "Москвы-Сити" в День ВДВ. Прибывшие на место ЧП полицейские не нашли ничего подозрительного и принялись искать злоумышленника, и вскоре это удалось.
Агентство "Москва"