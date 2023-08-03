Ненастоящий десантник с игрушечным пистолетом "заминировал" башню "Москвы-Сити" в День ВДВ

Вчера в День ВДВ ненастоящий десантник, вооружённый игрушечным пистолетом, "заминировал" кафе в "Москве-Сити". Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло около полудня в заведении, расположенном в башне "Федерация", куда 33-летний красноярец прибыл во всей красе — в голубом берете, тельняшке и нетрезвом виде. Он показал сотрудникам кафе пистолет, назвал себя психом и, намекнув на взрыв, поспешил ретироваться. При этом рюкзак оставил в заведении, чем не на шутку напугал присутствующих.

Прибывшие на место полицейские не нашли ничего подозрительного в сумке и принялись искать нашего героя. А после его задержания выяснилось, что оружие было ненастоящим, как и его связь с ВДВ, — оказывается, к элитному подразделению он не имеет никакого отношения и на самом деле "служит" охранником в супермаркете.