"Бомба-Бах": Неизвестный "заминировал" здание УФСИН Псковской области

Коробку с надписью "Бомба-Бах" подложили к электрощиту у здания УФСИН по Псковской области на улице Некрасова. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудников эвакуировали, взрывчатых веществ сапёры не обнаружили. Человека, подложившего коробку, разыскивают, ему грозит уголовная ответственность.