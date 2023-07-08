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8 июля, 09:12

"Бомба-Бах": Неизвестный "заминировал" здание УФСИН Псковской области

SHOT: Коробку с надписью "Бомба-Бах" нашли у здания УФСИН по Псковской области

Коробку с надписью "Бомба-Бах" подложили к электрощиту у здания УФСИН по Псковской области на улице Некрасова. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудников эвакуировали, взрывчатых веществ сапёры не обнаружили. Человека, подложившего коробку, разыскивают, ему грозит уголовная ответственность.

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Ранее Лайф писал, что сотрудников Останкинской башни в Москве два дня подряд эвакуировали из-за сообщений о минировании. Никаких угроз обнаружено не было.

Обложка ©

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Никита Никонов
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