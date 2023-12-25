Красноярский подросток три года "минировал" госучреждения, совершив более 350 звонков В Красноярском крае за 350 ложных сообщений о минировании арестован подросток 25 декабря, 08:28 В Красноярском крае арестовали подростка за 350 ложных сообщений о минировании. Обложка © Shutterstock

В Красноярском крае полиция арестовала 17-летнего молодого человека, который звонил в школы, торговые центры и госорганы, угрожая устроить взрыв, если ему не переведут деньги. Всего подросток сделал более 350 звонков о ложном минировании. Об этом пишет УМВД РФ по региону.

В Красноярском крае арестован подросток за звонки о ложном минировании. Видео © t.me / МВД 24

"В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Подростка удалось вычислить, когда он "заминировал" здание суда в посёлке Шушенское Красноярского края. При обыске полиция нашла у него банковские и сим-карты, планшет, ноутбук, телефон. Как полагает следствие, подозреваемый брал заказы через мессенджер, затем звонил в требуемое учреждение, используя программу по смене голоса.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На допросе молодой человек вину признал в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Омска вынес приговор россиянину, "заминировавшему" более 800 объектов в России и Белоруссии. Молодого человека осудили на два с половиной года тюрьмы.

Авторы Татьяна Миссуми