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Красноярский подросток три года "минировал" госучреждения, совершив более 350 звонков

В Красноярском крае за 350 ложных сообщений о минировании арестован подросток

25 декабря, 08:28
В Красноярском крае арестовали подростка за 350 ложных сообщений о минировании. Обложка © Shutterstock

В Красноярском крае арестовали подростка за 350 ложных сообщений о минировании. Обложка © Shutterstock

В Красноярском крае полиция арестовала 17-летнего молодого человека, который звонил в школы, торговые центры и госорганы, угрожая устроить взрыв, если ему не переведут деньги. Всего подросток сделал более 350 звонков о ложном минировании. Об этом пишет УМВД РФ по региону.

В Красноярском крае арестован подросток за звонки о ложном минировании. Видео © t.me / МВД 24

"В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Подростка удалось вычислить, когда он "заминировал" здание суда в посёлке Шушенское Красноярского края. При обыске полиция нашла у него банковские и сим-карты, планшет, ноутбук, телефон. Как полагает следствие, подозреваемый брал заказы через мессенджер, затем звонил в требуемое учреждение, используя программу по смене голоса.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На допросе молодой человек вину признал в полном объёме.

Пассажиры просидели в самолёте 1,5 часа из-за "минирования" аэропорта Челябинска
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Ранее сообщалось, что Советский районный суд Омска вынес приговор россиянину, "заминировавшему" более 800 объектов в России и Белоруссии. Молодого человека осудили на два с половиной года тюрьмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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