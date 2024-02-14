Мощный взрыв прогремел на главной линии иранского газопровода

В иранском городе Боруджен произошёл взрыв на главной линии газопровода. Как передаёт агентство Mehr со ссылкой на главу города Фаттаха Карми, вслед за хлопком там случился пожар.

В иранском городе Боруджен произошёл взрыв на главной линии газопровода. Видео © Х / Jack Straw

По данным местных властей инцидент произошёл на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. Подачу газа в этой части трубопровода прекратили, однако, как сообщают региональные аварийно-спасательные службы, пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе не сгорит оставшееся голубое топливо".

Помимо того, мэр Боруджена подчеркнул, что пострадавших и погибших нет. Также он отметил, что проезжавшим возле газопровода транспортным средствам ущерб причинён не был.