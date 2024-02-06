11 человек погибло и 100 пострадало от мощнейшего взрыва на заводе петард в Индии

Взрыв произошёл на подпольном заводе пиротехники в индийском городе Байрагарх в штате Матхья-Прадеш, в результате взрыва по меньшей мере погибло 11 человек. Об этом сообщает местное издание India Today.

Ранено свыше 100 человек, их уже госпитализировали. Как уточняет СМИ, состояние многих — критическое. Источники газеты рассказали: взрыв был такой силы, что ударная волна задела более 50 близлежащих домов.

А ранее сегодня стало известно о том, что сильный взрыв газа произошёл в одной из сочинских шаурмичных. С ожогами 3, 4 и 5-й степени были госпитализированы трое пострадавших. Согласно версии экстренных служб, причиной случившегося может быть нарушение правил безопасности. Life.ru публиковал страшные кадры с места трагедии. Предупреждаем: они не для слабонервных. Позже стало известно, что все раненые — женщины.