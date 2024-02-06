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Life.ru публикует фото изнутри шаурмичной в Сочи, где взорвался газ

Все пострадавшие при взрыве в Сочи — сотрудницы пекарни

6 февраля, 08:30
Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

Взрыв в Сочи, в результате которого пострадало три человека, произошёл в шаурмичной, а не в магазине "Магнит". SHOT публикует первые эксклюзивные кадры изнутри заведения, где взорвался газ во время приготовления еды.

Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, помещение, где готовили шаурму на углях, располагается в одном здании с "Магнитом", через стенку. Все трое пострадавших — сотрудницы этой шаурмичной 23, 30 и 43 лет.

Взрыв обрушил перекрытия в многоэтажке в Севастополе
Взрыв обрушил перекрытия в многоэтажке в Севастополе

Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в пекарне магазина в Сочи, в больницы доставлено три человека с ожогами 3, 4-й и 5-й степени. Причиной ЧП могло стать несоблюдение правил безопасности, считают экстренные службы. Жуткие кадры с места событий публиковал Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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