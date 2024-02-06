Life.ru публикует фото изнутри шаурмичной в Сочи, где взорвался газ Все пострадавшие при взрыве в Сочи — сотрудницы пекарни 6 февраля, 08:30 Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

Взрыв в Сочи, в результате которого пострадало три человека, произошёл в шаурмичной, а не в магазине "Магнит". SHOT публикует первые эксклюзивные кадры изнутри заведения, где взорвался газ во время приготовления еды.

Пекарня в Сочи, где взорвался газ. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, помещение, где готовили шаурму на углях, располагается в одном здании с "Магнитом", через стенку. Все трое пострадавших — сотрудницы этой шаурмичной 23, 30 и 43 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в пекарне магазина в Сочи, в больницы доставлено три человека с ожогами 3, 4-й и 5-й степени. Причиной ЧП могло стать несоблюдение правил безопасности, считают экстренные службы. Жуткие кадры с места событий публиковал Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова