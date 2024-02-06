Взрыв обрушил перекрытия в многоэтажке в Севастополе

Взрыв обрушил перекрытия между этажами в четырёхэтажном жилом доме в Севастополе, по предварительным данным, ЧП произошло из-за баллона с газом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале.

"На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", — пояснил градоначальник.

Губернатор уже выехал на место происшествия. Сейчас по его поручению директор Департамента общественной безопасности координирует работу оперативных служб у дома. В настоящее время людей эвакуируют с верхних этажей. Развожаев пообещал позже уточнить сведения о наличии пострадавших.