Взрыв произошёл в пятиэтажке в Дагестане

Два человека пострадало в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в дагестанском Дербенте. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике, ЧП случилось в квартире на втором этаже.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улице Далгата, 1а в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — рассказали в МЧС.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести. Взрывом в доме выбило окна, других разрушений нет. Выяснение причин произошедшего взяла под контроль республиканская прокуратура.