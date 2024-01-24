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24 января, 04:48

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в якутском Томмоте

Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Обложка © t.me / SHOT

Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Обложка © t.me / SHOT

Взрыв газа произошёл в четырëхэтажке в якутском городе Томмот. По данным SHOT, пострадало четыре человека.

Всё случилось около полудня. В результате мощного взрыва разворотило несколько окон здания. У двоих пострадавших серьёзные ожоги третьей степени, за их жизнь сейчас борются врачи. На месте работают все экстренные службы.

Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Видео © t.me / SHOT

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Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в частном доме в Махачкале. В результате трагедии погибла семья из пяти человек. Двое детей скончались на месте происшествия, их родители и ещё один ребёнок умерли позднее в ожоговом центре.

Артур Лапсаков
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