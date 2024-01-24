Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в якутском Томмоте

Взрыв газа произошёл в четырëхэтажке в якутском городе Томмот. По данным SHOT, пострадало четыре человека.

Всё случилось около полудня. В результате мощного взрыва разворотило несколько окон здания. У двоих пострадавших серьёзные ожоги третьей степени, за их жизнь сейчас борются врачи. На месте работают все экстренные службы.

Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Видео © t.me / SHOT