Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в якутском Томмоте
Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Обложка © t.me / SHOT
Взрыв газа произошёл в четырëхэтажке в якутском городе Томмот. По данным SHOT, пострадало четыре человека.
Всё случилось около полудня. В результате мощного взрыва разворотило несколько окон здания. У двоих пострадавших серьёзные ожоги третьей степени, за их жизнь сейчас борются врачи. На месте работают все экстренные службы.
Последствия взрыва газа в четырёхэтажке в якутском Томмоте. Видео © t.me / SHOT
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в частном доме в Махачкале. В результате трагедии погибла семья из пяти человек. Двое детей скончались на месте происшествия, их родители и ещё один ребёнок умерли позднее в ожоговом центре.