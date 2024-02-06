Появились ужасающие кадры с кричащими от боли пострадавшими после взрыва в пекарне в Сочи

Мощный взрыв прогремел в пекарне магазина "Магнит" в Сочи, с различными ожогами в больницы доставлено три человека. Жуткие кадры с места событий публикует SHOT. Сведения о ЧП уже подтвердили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Место взрыва в Сочи. Видео © SHOT

"Поступило сообщение о том, что по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 46/2 — в помещении быстрого питания произошёл хлопок газовоздушной смеси без возгорания. В результате чего погибших нет, пострадало три человека, детей нет, личности устанавливаются. Пострадавшие доставлены в городскую больницу номер 3", — уточнили в управлении.

По сведениям SHOT, пострадавших госпитализировали с ожогами 3, 4-й и 5-й степени. На кадрах с места ЧП видно, что во время спасения они корчатся от боли. Сейчас у пекарни работают экстренные службы. Местные жители говорят, что она открылась в "Магните" около двух недель назад. Причиной ЧП могло стать несоблюдение правил безопасности, считают экстренные службы.