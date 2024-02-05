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Взрыв обрушил сразу два дома в Ереване, под завалами люди

В Ереване прогремел взрыв, под завалами двух домов могут находиться люди

5 февраля, 08:50
В Ереване прогремел взрыв, под завалами двух домов остаются люди. Обложка © Shutterstock

В Ереване прогремел взрыв, под завалами двух домов остаются люди. Обложка © Shutterstock

В Ереване обрушилось два дома в результате предполагаемого взрыва, под завалами могут находиться люди, идёт поисково-спасательная операция. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Армении.

"По предварительным данным, обрушилось два дома, по словам очевидцев, под завалами находится два горожанина. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Life.ru показал момент обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Здание начало рушиться ещё вечером 27 января. Жильцы успели эвакуироваться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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