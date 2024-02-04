Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи

На опубликованных кадрах видно, что земляные массы завалили панорамное остекление одной из квартир на улице Клубничной. Автор видео уточнил, что почва сдерживалась бетонными плитами, но на этот раз конструкция не выдержала и позволила селю добраться до строения. К счастью, никто из жильцов не пострадал.