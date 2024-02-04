Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи
Сход селя произошёл в Центральном районе Сочи на фоне сильных дождей. Поток грязи повредил жилой дом, разбив окна на первых этажах здания. Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы.
На опубликованных кадрах видно, что земляные массы завалили панорамное остекление одной из квартир на улице Клубничной. Автор видео уточнил, что почва сдерживалась бетонными плитами, но на этот раз конструкция не выдержала и позволила селю добраться до строения. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи. Видео © T.me / ЧП Сочи
А между тем в Чили возросло число жертв чудовищных лесных пожаров. По данным МВД страны, стихия унесла жизни 64 человек.
T.me / ЧП Сочи