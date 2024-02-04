Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 64, в стране объявлен траур

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 60 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич. Он отметил, что огонь разрушил более 1000 домов.

"К настоящему моменту, к сожалению, я могу подтвердить гибель 64 человек. Мы знаем, что эта цифра значительно вырастет", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Администрации Президента в соцсети X.

Борич также сообщил, что в стране с 5 февраля объявлен траур. Глава государства заявил, что весь народ переживает и скорбит по погибшим. Лишь в коммуне Кильпуэ огнём было уничтожено более 1300 домов, а в коммуне Винья-дель-Мар — ещё больше.