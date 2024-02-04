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4 февраля, 18:49

Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 64, в стране объявлен траур

Последствия пожара в Чили. Обложка © X / Truthseeker

Последствия пожара в Чили. Обложка © X / Truthseeker

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 60 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич. Он отметил, что огонь разрушил более 1000 домов.

"К настоящему моменту, к сожалению, я могу подтвердить гибель 64 человек. Мы знаем, что эта цифра значительно вырастет", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Администрации Президента в соцсети X.

Борич также сообщил, что в стране с 5 февраля объявлен траур. Глава государства заявил, что весь народ переживает и скорбит по погибшим. Лишь в коммуне Кильпуэ огнём было уничтожено более 1300 домов, а в коммуне Винья-дель-Мар — ещё больше.

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Напомним, на территории Чили разбушевались лесные пожары. Было известно о почти сотне очагов возгорания. Уточнялось, что локализовать удалось меньше половины из них. Президент Габриэль Борич ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. Позже стало известно, что число погибших в результате пожаров превысило полсотни человек.

Александра Мышляева
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