Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 64, в стране объявлен траур
Последствия пожара в Чили. Обложка © X / Truthseeker
Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 60 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич. Он отметил, что огонь разрушил более 1000 домов.
"К настоящему моменту, к сожалению, я могу подтвердить гибель 64 человек. Мы знаем, что эта цифра значительно вырастет", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Администрации Президента в соцсети X.
Борич также сообщил, что в стране с 5 февраля объявлен траур. Глава государства заявил, что весь народ переживает и скорбит по погибшим. Лишь в коммуне Кильпуэ огнём было уничтожено более 1300 домов, а в коммуне Винья-дель-Мар — ещё больше.
Напомним, на территории Чили разбушевались лесные пожары. Было известно о почти сотне очагов возгорания. Уточнялось, что локализовать удалось меньше половины из них. Президент Габриэль Борич ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. Позже стало известно, что число погибших в результате пожаров превысило полсотни человек.