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Пожар в жилом доме под Иркутском за три часа увеличился до 700 квадратов

Два человека пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Иркутской области

4 февраля, 17:03
В Усть-Илимске Иркутской области загорелся жилой дом. Обложка © T.me / МЧС России

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся жилой дом. Обложка © T.me / МЧС России

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом, тридцать жильцов смогли самостоятельно выбраться из здания, двоих пожарных спасли из огня и передали врачам. О случившемся пишет МЧС России.

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся жилой дом. Видео © T.me / МЧС России

Сейчас борьба с возгоранием продолжается. За последние три часа площадь пожара увеличилась более чем в два раза. Для его ликвидации задействовано около 30 спасателей и 12 единиц техники. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил почти половину деревянного дома, клубы дыма вырываются из-под кровли.

"В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров. В Усть-Илимске огнеборцы МЧС России работают при 25-градусном морозе. Тушение деревянного двухэтажного жилого дома продолжается", — уточнили в МЧС.

Пожар в колонии в Соликамске ликвидирован
Пожар в колонии в Соликамске ликвидирован

Ранее сообщалось, что 2 февраля сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода на улице Александра Невского в Мурманске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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