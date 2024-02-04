Пожар в жилом доме под Иркутском за три часа увеличился до 700 квадратов

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом, тридцать жильцов смогли самостоятельно выбраться из здания, двоих пожарных спасли из огня и передали врачам. О случившемся пишет МЧС России.

Сейчас борьба с возгоранием продолжается. За последние три часа площадь пожара увеличилась более чем в два раза. Для его ликвидации задействовано около 30 спасателей и 12 единиц техники. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил почти половину деревянного дома, клубы дыма вырываются из-под кровли.